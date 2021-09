Götze verlängert Vertrag in Eindhoven bis 2024

Ex-Weltmeister Mario Götze hat seinen Vertrag beim niederländischen Fußball-Club PSV Eindhoven bis 2024 verlängert.

Der frühere Bundesligaprofi war 2020 nach Auslaufen seines Kontraktes in Dortmund in die Ehrendivision gewechselt. In Eindhoven kam der 29-Jährige seitdem in 35 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei zehn Tore. Zuletzt verpasste er allerdings mit der PSV den Einzug in die Champions League.

«Ich bin glücklich mit dem, was ich hier gefunden habe», wurde Götze in der Vereinsmitteilung zitiert. «Die Geschichte geht weiter. Wir haben noch einige Aufgaben zu erledigen», schrieb Götze bei Twitter. Neben dem Mittelfeldspieler spielt auch sein Landsmann Philipp Max für Eindhoven. Trainiert wird die Mannschaft vom früheren Leverkusener Coach Roger Schmidt.

Wie der Verein schrieb, hätten sich kurz vor Ende des Transferfensters auch Clubs aus der Champions League für Götze interessiert. Der Siegtorschütze aus dem WM-Finale 2014 gegen Argentinien hatte sich aber zum Bleiben entschieden. Sein ursprünglicher Vertrag wäre 2022 ausgelaufen.