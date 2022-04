Glasgow Rangers im Finale - Sieg im Derby gegen Celtic

In der regulären Spielzeit hatte Greg Taylor Celtic in der 64. Minute in Führung gebracht, ehe Scott Arfield (78.) ausglich. Der von Fashion Sakala bedrängte Carl Startfelt entschied dann mit seinem Eigentor in der 115. Minute das Duell der Erzrivalen. Die Rangers sind in der Europa League im Halbfinale Gegner von RB Leipzig und haben in dem Wettbewerb bereits Borussia Dortmund ausgeschaltet.

Im schottischen Pokalfinale treffen die Rangers auf Heart of Midlothian, das im ersten Halbfinale am Vortag mit 2:1 im Stadtderby gegen Hibernian Edinburgh gewann.