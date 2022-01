Fink neuer Trainer des Riga FC in Lettland

«Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass der 54-jährige deutsche Spezialist Thorsten Fink zum Cheftrainer des «Riga Football Club» ernannt wurde! Willkommen in Riga, Trainer!», schrieb der Verein in einer Mitteilung auf seiner Webseite.

Zu den Vertragsmodalitäten wurden keine Angaben gemacht. Dafür postete Riga FC auf Twitter einen Clip, in dem Fink im Stil eines Gangster-Rap-Videos als neuer Coach vorgestellt wurde. «Das ist Fantastisch!», schrieb der Hauptstadt-Club darüber auf Deutsch.

Fink bringt viel Erfahrung mit

Fink trainierte zuletzt von 2019 bis September 2020 den japanischen Club Vissel Kobe. Zuvor war er bei Grasshopper Club Zürich, Austria Wien und Apoel Nikosia tätig. Von 2011 bis 2013 trainierte der Ex-Profi den Hamburger SV in der Bundesliga, nachdem er in der Schweiz mit dem FC Basel von Juli 2009 bis Oktober 2011 einmal das Double gewann und danach noch ein weiteres Mal Schweizer Meister wurde.

Als Spieler von Bayern München wurde Fink unter anderem Champions-League-Sieger 2001 und viermal deutscher Meister. Riga FC gewann in Lettland zwischen 2018 und 2020 drei Meisterschaften in Folge. In der abgelaufenen Saison reichte es aber nur zu Platz vier in der nach dem Kalenderjahr ausgetragenen Liga. Fußball spielt in Lettland nur eine Nebenrolle, zu Ligapartien kommen kaum Fans.