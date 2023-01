FC Barcelona gewinnt Derby in Girona

Den entscheidenden Treffer erzielte der spanische Fußball-Nationalspieler Pedri in der 61. Minute. Als Ersatz für den gesperrten polnischen Star-Stürmer Robert Lewandowski durfte Ansu Fati auflaufen.

Girona ließ über weite Strecken kaum Chancen zu, der Favorit tat sich dementsprechend lange schwer. Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen blieb erneut ohne Gegentor. Barcelona ist nun seit 13 Pflichtspielen ungeschlagen. Die bislang letzte Niederlage gab es beim 0:3 in der Champions League gegen den FC Bayern am 26. Oktober. In der Meisterschaft liegt Barça nun vorerst sechs Punkte vor Real Madrid. Die Königlichen empfangen am Sonntagabend Real Sociedad San Sebastián und können mit einem Sieg den Abstand wieder auf drei Punkte verkürzen.