Erik ten Hag wird neuer Trainer von Manchester United

Demnach wird der 52-Jährige, der noch bis zum Saisonende Ajax Amsterdam trainiert, ab Sommer die Nachfolge von Interimscoach Ralf Rangnick antreten. Vorausgesetzt, ten Hag erhält die notwendige Arbeitserlaubnis, wird er das Amt bis zum Sommer 2025 übernehmen.

Zuvor hatten britische Medien über Verhandlungen von Man United mit Ajax Amsterdam berichtet. Nach Informationen des «Guardian» erhält Ajax eine Ablösesumme in Höhe von zwei Millionen Euro. Rangnick soll im Anschluss an seinen Trainerjob im Old Trafford weiter als Berater für Man United tätig sein. Sein Vertrag läuft bis 2024.

The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik — Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022

Der Rekordmeister befindet sich derzeit im Formtief und droht die Qualifikation für die Champions League zu verpassen. Am Dienstag unterlagen die ersatzgeschwächten Red Devils mit 0:4 bei ihrem Erzrivalen FC Liverpool. Rangnick hatte anschließend umfassende Veränderungen in der Transferpolitik des Clubs gefordert.

Die Erwartungen an ten Hag sind hoch. Der Niederländer, der mit Ajax zwei Meisterschaften gewann und vor seinem Wechsel gute Chancen auf eine dritte hat, soll den kriselnden Traditionsclub wieder zu einer Fußballmacht machen. Er ist bereits der fünfte Trainer in neun Jahren bei Man United, das den bislang letzten von 20 Meistertiteln im Jahr 2013 gewann - der letzten Saison unter dem legendären Trainer Sir Alex Ferguson.