Englischer Siebtligist will Mega-Star Haaland ausleihen

Der Plan: Der Club will Manchester Citys Stürmerstar Erling Haaland ausleihen, weil der Norweger nicht an der WM in Katar teilnimmt. «Ashton United kann bestätigen, dass der Club ein 28-tägiges Leihangebot für Stürmer Erling Haaland von Manchester City eingereicht hat», teilte der Verein in einer Erklärung mit.

Hintergrund der kuriosen Idee ist die lange WM-Pause: Weil der englische Meister erst wieder fünf Tage nach dem Ende der Weltmeisterschaft am 23. Dezember im Ligapokal gegen den FC Liverpool spielt, hat Haaland nach dem Länderspiel mit Norwegen am Sonntag gegen Finnland über einen Monat Pause.

«Es macht einfach Sinn. City spielt nicht, und wir wollen helfen, indem wir Erling fit halten, es macht mehr Sinn, als dass er sechs Wochen lang Golf spielt. Wir glauben, dass er hervorragend zu uns passen wird und sich sehr gut in unsere Kaderdynamik einfügen würde», sagte Ashtons Manager Michael Clegg. «Das ist kein Scherz, wir warten auf eine Antwort» twitterte Ashton United.