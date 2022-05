Deutscher Blessin bleibt Trainer bei Genua trotz Abstieg

«Alexander Blessin bleibt hier Trainer, wir werden auch mit dem technischen Staff weitermachen», sagte der Manager. Das während der Saison begonnene Projekt eines Neuaufbaus des ältesten Fußballvereins Italiens soll nun in der Serie B weitergehen.

Genua kann am letzten Spieltag der Serie A die Abstiegsränge nicht mehr verlassen und muss erstmals nach 15 Saisons wieder in die Zweitklassigkeit. Es rächten sich eine katastrophale Hinserie, die Fehler und die verpassten Chancen dieser Saison samt gleich drei Trainerwechseln.

Der gebürtige Stuttgarter Blessin war im Januar vom KV Ostende aus den Niederlanden gekommen. Unter dem 48-Jährigen verbesserte sich das Team stark und entfachte neue Euphorie in der Hafenstadt. Am vorigen Wochenende schaffte Genua in der Nachspielzeit ein 2:1 gegen Juventus Turin und durfte damit auf die Rettung hoffen - am Ende vergeblich.