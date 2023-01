Dank Dembélé-Tor: FC Barcelona baut Tabellenführung aus

Der spanische Fußball-Erstligist FC Barcelona hat seine Tabellenführung in der Primera División ausgebaut.

Die Mannschaft von Trainer Xavi siegte dank eines Tores des früheren Dortmunders Ousmane Dembélé in der 22. Minute 1:0 (1:0) bei Atlético Madrid. In der Tabelle liegen die Katalanen mit dem deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen nun drei Punkte vor Dauerrivale Real Madrid, das am Samstag 1:2 beim FC Villarreal verloren hatte.

In der Nachspielzeit einer umkämpften Partie sahen Barcelonas Ferran Torres und Atléticos Stefan Savic nach einer heftigen Rangelei die Rote Karte.