Benfica bestätigt: Roger Schmidt neuer Trainer in Lissabon

«Willkommen, Roger Schmidt», twitterte der Club zu Bildern des 55-Jährigen, der einer Mitteilung zufolge in der kommenden Woche bis 2024 unterschreiben wird.

Über Verhandlungen war bereits Ende April berichtet worden, Schmidt hatte im Februar seinen Abschied als Chefcoach bei der PSV Eindhoven nach dem Saisonende bekanntgegeben. In den Niederlanden feierte Schmidt zuletzt den Pokalsieg. Der frühere Trainer von Bayer Leverkusen (2014 bis 2017), der unter anderem auch in Österreich und China arbeitete, war seit dem Frühjahr 2020 Coach in Eindhoven.