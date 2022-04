Barcelona siegt wieder: 1:0 bei Real Sociedad

Nach dem 1:0 gegen Real Sociedad geht es für Barcelona weit nach oben in der Tabellenliste.

Das Team um Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen setzte sich am Donnerstagabend bei Real Sociedad San Sebastián mit 1:0 (1:0) durch. Der ehemalige Dortmunder Bundesligaprofi Pierre-Emerick Aubameyang (11. Minute) erzielte den Siegtreffer für die Katalanen in der spanischen Eliteliga. Barcelona hatte nach dem Europa-League-Aus im Viertelfinale gegen Eintracht Frankfurt zuletzt auch in La Liga gegen Abstiegskandidat FC Cádiz verloren (0:1).

Eine Chance auf den Gewinn der nationalen Meisterschaft hat Barcelona mit Trainer Xavi nur noch in der Theorie. Tabellenführer Real Madrid ist mit 15 Punkten Vorsprung weit enteilt. Auch ein absolviertes Spiel weniger wird dem Tabellenzweiten im Saison-Endspurt nicht mehr helfen, die Königlichen noch abzufangen.