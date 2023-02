Barça verteidigt Acht-Punkte-Polster auf Real

Der FC Barcelona bleibt im Jahr 2023 weiter ungeschlagen und hat seinen komfortablen Vorsprung an der Spitze der spanischen Primera División verteidigt.

Die Katalanen siegten auch dank eines Treffers des früheren Bayern-Stürmers Robert Lewandowski zu Hause mit 2:0 (2:0) gegen den FC Cadiz. Die Mannschaft um Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat damit an der Tabellenspitze weiter acht Zähler Vorsprung auf Real Madrid, das am Samstag mit 2:0 bei CA Osasuna gewonnen hatte.

Sergi Roberto (43.) und der polnische Fußball-Nationalspieler Lewandowski (45.+1) brachten Barça mit einem Doppelschlag kurz vor der Pause auf Siegkurs. Ter Stegen hatte mit einer starken Parade in der Schlussphase ebenfalls Anteil am siebten Liga-Sieg in Serie.

Die Mannschaft von Trainer Xavi Hernández hat bislang 12 ihrer 13 Pflichtspiele im Jahr 2023 gewonnen. Lediglich in der Zwischenrunde der Europa League reichte es am vergangenen Donnerstag nur zu einem 2:2 gegen den englischen Rekordmeister Manchester United.