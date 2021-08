Aufsteiger Brentford düpiert FC Arsenal zum Saisonstart

Paul Terry/CSM via ZUMA Wire/dpa

Aufsteiger FC Brentford hat einen perfekten Start in seine Debütsaison in der englischen Premier League erwischt.

Der Neuling bezwang im Auftaktspiel der englischen Fußball-Meisterschaft den FC Arsenal mit 2:0 (1:0). Sergi Canos brachte Brentford in der 22. Minute in Führung und durfte das erste Tor des Clubs im Oberhaus bejubeln. Christian Nörgaard machte in der 73. Minute alles klar.

Für Arsenal und Trainer Mikel Arteta lässt der Fehlstart eine weitere schwere Saison wie im Vorjahr befürchten, als die Londoner nur Achter wurden.