Argentinier Pékerman neuer Nationaltrainer Venezuelas

Der Krisenstaat Venezuela, in dem zudem Baseball sehr beliebt ist, hat sich bisher noch nie für eine Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert. In der Qualifikation in Südamerika für die WM in Katar 2022 liegt Venezuela mit sieben Punkten auf dem zehnten und letzten Platz. Die U20 hatte 2017 das WM-Finale erreicht.

Pékermann wird auch für die Junioren-Mannschaften verantwortlich sein. Der Trainer-Veteran führte Kolumbien in das Viertelfinale der WM 2014 und ins WM-Achtelfinale 2018.

Nach dem Rücktritt des Portugiesen José Peseiro hatte Venezuelas Verband den ehemaligen venezolanischen Nationalspieler Leonardo González im August als Interimstrainer für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele benannt.