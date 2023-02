500. Liga-Treffer: Ronaldo mit Viererpack für Al-Nassr

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat bei seinem neuen Club Al-Nassr in Saudi-Arabien den nächsten Meilenstein seiner Karriere gesetzt. Der 38 Jahre alte Portugiese erzielte beim 4:0-Auswärtssieg bei Al-Wehda alle vier Treffer seines Teams, sein Führungstor war zudem sein insgesamt 500. Ligatreffer.

Fußball in Saudi-Arabien

«Großartiges Gefühl, vier Tore erzielt und mein 500. Ligator bei einem sehr soliden Sieg des Teams erzielt zu haben», schrieb Ronaldo in den sozialen Netzwerken. Der Schiedsrichter der Partie unterschrieb nach dem Abpfiff den Ball und überreichte ihn als Geschenk an Ronaldo.

Im Spiel zuvor am Freitag vergangener Woche gegen Al-Fateh (2:2) war dem früheren Profi von Real Madrid, Manchester United, Juventus Turin und Sporting Lissabon bereits sein erster Pflichtspieltreffer für den neuen Club gelungen. Ronaldo hatte für den Tabellenführer in seinem dritten Pflichtspiel erstmals mit einem Foulelfmeter in der Nachspielzeit getroffen.

Der fünfmalige Weltfußballer war im Winter zu Al-Nassr gewechselt, wo er einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschrieben hat. Medienberichten zufolge soll er inklusive Werbeeinnahmen umgerechnet rund 200 Millionen Euro pro Spielzeit bekommen.