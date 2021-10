Präsident Hainer hofft auf Nagelsmann-Rückkehr in Gladbach

«Es geht ihm sehr gut. Ich denke, dass er relativ schnell zurück sein wird», sagte Hainer am Rande der Premiere einer Doku-Serie über den deutschen Fußball-Rekordmeister in München. Nagelsmann war vor dem Champions-League-Spiel der Münchner am vergangenen Mittwoch bei Benfica Lissabon positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 34-Jährige ist seitdem von der Mannschaft isoliert und befindet sich aktuell in häuslicher Quarantäne.

Da er vollständig geimpft ist, hat Nagelsmann die Möglichkeit, sich womöglich vorzeitig freitesten zu können. Am heutigen Dienstag könne er sich testen lassen, berichtete Hainer: «Und wenn alles gut geht, wird er am Mittwoch auch wieder zurück sein. Das ist zumindest unsere Hoffnung.» Bei den Partien in Lissabon und am vergangenen Wochenende daheim gegen die TSG Hoffenheim in der Bundesliga, die jeweils mit 4:0-Siegen endeten, hatte Nagelsmanns Assistent Dino Toppmöller das Münchner Team jeweils im Stadion als Chef betreut.