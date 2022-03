Leipzigs Nationalspieler Halstenberg vor Saisondebüt

Der Defensivspezialist steht im Kader des Bundesligisten für das Viertelfinale des DFB-Pokals am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky/Sport 1) bei beim Zweitligisten Hannover 96. Halstenberg könne auf ein Kurz-Comeback hoffen, sagte Trainer Domenico Tedesco. Halstenberg hatte wegen langwieriger Verletzungen in dieser Spielzeit noch keine Minute auf dem Platz gestanden.

Nachdem mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen die bislang besten Mannschaften dieser Saison frühzeitig gescheitert sind, wird RB als Top-Favorit auf den Pokalgewinn gehandelt. «Wir nehmen die Favoritenrolle an. Für jeden wäre es ja nun eine Enttäuschung, wenn wir den Pokal nicht holen», sagte Tedesco. Gleichzeitig warnte er vor dem Gegner und dem sichtlich ramponierten Rasen in Hannover. «Wir haben das der Mannschaft gesagt und ich habe sie gefragt, ob ein nicht so guter Platz Grund sein kann, nicht in ein Halbfinale einzuziehen», sagte Tedesco und fügte an: «Das darf kein Thema oder eine Ausrede sein.»