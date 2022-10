Leipzig im Achtelfinale - Frankfurt und Mainz auch weiter

RB Leipzig kann weiter auf die erfolgreiche Titelverteidigung im DFB-Pokal hoffen. Gegen den Fußball-Zweitligisten Hamburger SV setzte sich die Mannschaft von Trainer Marco Rose mit 4:0 (2:0) durch und zog erneut ins Achtelfinale ein.

Der Däne Yussuf Poulsen traf vor 44.787 Zuschauern zweimal (33. Minute/36.). Mohamed Simakan (69.) und Benjamin Henrichs (82.) erhöhten in der zweiten Halbzeit für den Favoriten. Dabei hatte der Champions-League-Teilnehmer auch Glück. Ein Distanzschuss von HSV-Profi Miro Muheim prallte in der 18. Minute erst an die Latte, dann an den Pfosten und von dort aus wieder ins Spielfeld zurück. Leipzig sorgte danach mit zwei schnellen Kontertoren von Poulsen für die Vorentscheidung. Simakan traf nach einer Ecke per Kopf zum 3:0, Henrichs markierte ebenfalls per Konter den 4:0-Endstand.

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt hatte in seiner Zweitrunden-Partie ebenfalls wenig Mühe. Der deutsche Pokalchampion von 2018 siegte beim Fünftligisten Stuttgarter Kickers mit 2:0 (2:0). Randal Kolo Muani (11.) erzielte vor 10.000 Zuschauern die frühe Führung (11.). Nur sechs Minuten später erhöhte Hrvoje Smolcic nach einer Ecke von Mario Götze per Kopf für das Team von Trainer Oliver Glasner. Gegen den krassen Außenseiter schafften es die Hessen allerdings nicht, nach dem Seitenwechsel ein deutlicheres Ergebnis herauszuschießen.

Der FSV Mainz 05 hat nach dem 2:0-Bundesliga-Erfolg bei Werder Bremen den zweiten Sieg in Norddeutschland innerhalb weniger Tage geholt. Beim Viertligisten VfB Lübeck siegte die Mannschaft von Trainer Bo Svensson vor 10.100 Zuschauern mit 3:0 (2:0). Alexander Hack (16.), Marcus Ingvartsen (43.) und Aymen Barkok (88.) trafen für die Mainzer. Zweitligist 1. FC Nürnberg mühte sich beim klassentieferen SV Waldhof Mannheim zu einem knappen 1:0 (0:0)-Erfolg. Ein Eigentor von Mannheims Gerrit Gohlke ermöglichte vor 17 757 Zuschauern den Sieg für die Mannschaft vom neuen Club-Trainer Markus Weinzierl.