Eintracht-Debakel bei Glasner-Debüt: Frühes Aus in Mannheim

Oliver Glasner hat als neuer Trainer von Eintracht Frankfurt gleich bei seinem Pflichtspieldebüt ein Debakel erlebt.

Beim Drittligaclub SV Waldhof Mannheim lieferte die Eintracht eine erschreckend schwache Vorstellung ab und flog als Fußball-Bundesligist durch die 0:2 (0:0)-Niederlage gleich in der ersten Runde aus dem DFB-Pokal. Waldhof-Kapitän Marcel Seegert (48. Minute) und Joseph Boyamba (51.) sorgten mit ihren Toren vor 12 151 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion für die Überraschung und beste Stimmung bei den Gastgebern. Zu allem Überfluss sah Frankfurts Abwehrchef Martin Hinteregger (62.) wegen wiederholten Foulspiels auch noch Gelb-Rot.

Ideenlose Frankfurter

Was Frankfurt seinen mitgereisten Fans im ersten Pflichtspiel unter Glasner anbot, dürfte wenige Tage vor dem Ligastart bei Borussia Dortmund Sorgen bereiten. Anders als vor zwei Jahren, als die Eintracht in der ersten Runde mit 5:3 in Mannheim gewonnen hatte, lieferten sich beide Teams diesmal kein Spektakel. Ohne den gesperrten Filip Kostic fehlten den Frankfurtern in der Offensive die Ideen. Immer wieder spielte Glasners Team gegen tiefstehende Gastgeber quer oder zurück, nur hochkarätige Chancen erspielte es sich nicht. Waldhof hätte schon zur Halbzeit führen müssen.

Erst scheiterte Neuzugang Marc Schnatterer (40.) per Freistoß an Nationaltorwart Kevin Trapp. Unmittelbar vor der Pause hatte Mannheims Stürmer Dominik Martinovic dann die Riesenchance zur Führung, frei vor dem Tor konnte aber auch er Trapp nicht überwinden. Die Frankfurter wurden dagegen nur einmal gefährlich: Neuzugang Jesper Lindström (23.) setzte seinen Freistoß knapp über das Tor.

Neuzugänge in Startelf

Neben dem 21-jährigen Dänen hatte Glasner zwei weitere Neue in seine Startelf beordert. Rafael Borré erreichten im Sturmzentrum allerdings kaum Bälle und Kostic-Ersatz Christopher Lenz fiel auf der linken Außenbahn hauptsächlich durch Fehlpässe auf. So kam es, wie es kommen musste: Nach einer Schnatterer-Ecke köpfte Seegert unbedrängt zum 1:0 ein, nur drei Minuten später chippte Boyamba den Ball nach feiner Vorlage von Martinovic über Trapp hinweg ins Tor.

Und es wurde noch schlimmer. Weil Hinteregger den schnellen Marcel Costly im Laufduell am Trikot zog, sah er seine zweite Gelbe Karte und musste vom Platz. Anschließend hätte Martinovic (71.) frei vor Trapp sogar noch erhöhen müssen, aber wieder parierte der Keeper.