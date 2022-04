Wie Heynckes & Hitzfeld: Klopp zum vierten Mal im Halbfinale

Steht zum vierten Mal in einem Champions-League-Halbfinale: Jürgen Klopp.

Kein anderer deutscher Trainer hat es bisher häufiger geschafft. Sein FC Liverpool hatte sich durch ein 3:3 (Hinspiel 3:1) gegen Benfica Lissabon den Einzug ins Halbfinale der Königsklasse gesichert.

Klopp war nach dem Abpfiff des turbulenten Rückspiels begeistert. «Sollte der Tag kommen, an dem wir uns für ein Halbfinale der Champions League qualifizieren und ich nicht glücklich bin, kommen Sie bitte her und schlagen mich k.o.», scherzte der 54-Jährige bestens gelaunt im Interview des Senders BT Sport.

Dass sein Team in Portugal eine 3:1-Führung - durch ein Tor von Ibrahim Konaté und zwei Treffer von Roberto Firmino - aus der Hand gegeben hatte, konnte die Freude des Trainers nicht trüben. «Es ist großartig, absolut großartig», schwärmte er nach dem Weiterkommen. «Es war noch nie so, dass ich so etwas für selbstverständlich nehmen würde. Ich bin richtig, richtig glücklich.»

Es ist das dritte Mal, dass Klopp mit dem FC Liverpool die Runde der letzten Vier erreicht. Zuvor war es ihm als Trainer von Borussia Dortmund gelungen. Bei jeder seiner bisherigen drei Halbfinalteilnahmen gelang ihm auch der Einzug ins Endspiel, wo er mit den Reds 2019 schließlich auch den Sieg gegen Tottenham Hotspur (2:0) feiern konnte.