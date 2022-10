Wanner jüngster Münchner Champions-League-Spieler

Paul Wanner ist beim 4:2 des FC Bayern in Pilsen zum Münchner Champions-League-Rekordspieler geworden. Er ist der erste 16-Jährige, der für den deutschen Fußball-Rekordmeister im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb zum Einsatz gekommen ist.

Der Deutsch-Österreicher löste im Alter von 16 Jahren und 293 Tage den erst im Sommer verpflichteten Franzosen Mathys Tel ab, der im September mit damals 17 Jahren und 139 Tagen beim 2:0 gegen den FC Barcelona in Europas Königsklasse debütiert hatte.

Der offensive Mittelfeldspieler Wanner kam am Mittwochabend gegen Viktoria Pilsen allerdings auf einer ungewohnten Position in der Abwehr zum Einsatz. Nach seiner Einwechslung für Dayot Upamecano in der 70. Minute spielte er Außenverteidiger. «Paul ist ja kein gelernter Linksverteidiger, aber hat das auch im Training schon gut gemacht. Ich finde auch, dass er es im Spiel gut gemacht hat», äußerte Trainer Julian Nagelsmann beim Streamingdienst DAZN. Kurz nach seinem 16. Geburtstag war Wanner auch schon Bayerns jüngster Bundesligaspieler geworden.