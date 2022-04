Villarreal will Weg fortsetzen: Bayern «kein Schlusspunkt»

Der FC Villarreal will seinen Erfolgszug durch die Champions League in einem besonderen Viertelfinal-Duell beim FC Bayern München fortsetzen.

«Es ist eines der wichtigsten Spiele in der Geschichte von Villarreal», sagte Stürmer Gerard Moreno am Tag vor dem Rückspiel in der Allianz Arena. Die Spanier wollen nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel wie in der Saison 2005/06 wieder in das Halbfinale einziehen. Damals scheiterte Villarreal am FC Arsenal.

Der FC Bayern sei aber immer noch Favorit, sagte Moreno. «Wir haben es mit Gegnern zu tun, die zu den besten der Welt zählen. Aber wir müssen das genießen», sagte der 30-Jährige. Man habe als Mannschaft einen guten Weg eingeschlagen, «aber wir wollen weitere Schritte machen».

Beim 1:0 im Hinspiel verpasste der Tabellensiebte aus Spanien einen klareren Erfolg, als er wiederholt gute Möglichkeiten ausließ. «Es wird ein ganz anderes Spiel als das Hinspiel», sagte Trainer Unai Emery. Sein Team strebe gegen einen harten Rivalen den nächsten Entwicklungsschritt an. Es gehe um «Gelassenheit» und darum, mit Widerständen klarzukommen.

«Um eine Chance zu haben, zu gewinnen, muss man sich diesen Schwierigkeiten widersetzen», sagte Emery, dessen Team in Europa zuletzt drei Auswärtssiege am Stück landete. «Man muss aber auch das Vertrauen sehen, dass wir in uns haben.»