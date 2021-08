UEFA-Auszeichnungen: Lewandowski und Haaland noch im Rennen

Nationalspieler Antonio Rüdiger und die Bundesliga-Profis Erling Haaland und Robert Lewandowski stehen in der engeren Auswahl für die besten Spieler der abgelaufenen Champions-League-Saison.

Die Europäische Fußball-Union UEFA veröffentlichte die Namen der Kandidaten für die Auszeichnungen in den Kategorien Torwart, Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer. Dominiert wird die Liste von den beiden Finalteilnehmern Manchester City und FC Chelsea.

Der Club aus London hatte das Endspiel durch ein Tor von Kai Havertz mit 1:0 für sich entschieden. Dessen Chelsea-Kollege Rüdiger ist in der Kategorie Bester Verteidiger nominiert. Der norwegische BVB-Profi Haaland und Bundesliga-Torschützenkönig Lewandowski vom deutschen Meister FC Bayern München stehen als Beste Stürmer zur Wahl.

Die Gewinner der Einzelauszeichnungen werden bei der Auslosung der Gruppenphase der Champions League am 26. August in Istanbul verkündet. Die Jury besteht aus den 32 Vertretern, die in der Vorsaison am höchsten europäischen Club-Wettbewerb teilnahmen, sowie aus 55 Journalisten der Mitgliedsverbände der UEFA.