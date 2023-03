Nagelsmann appelliert an Bayern-Stars - Lob für Stanisic

Die Eigenschaften seiner Stars beim Einzug in das Viertelfinale der Champions League will Julian Nagelsmann regelmäßig sehen. Ein Sonderlob gibt es für den Mbappé-Bewacher und die Nebenmänner.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann sieht den Auftritt seiner Profis im erfolgreichen Duell mit Kylian Mbappé und Lionel Messi als Fußball-Blaupause für die weiteren Aufgaben in dieser Saison an. «Wenn wir die maximale Gier und Emotionalität mit der Qualität paaren, die wir haben, dann können wir alles erreichen», sagte Nagelsmann nach dem 2:0 der Münchner im Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain.

Nachdem der deutsche Rekordmeister das Hinspiel durch einen Treffer von Kingsley Coman mit 1:0 gewonnen hatte, zog er nach Toren von Eric Maxim Choupo-Moting (61. Minute) und Serge Gnabry (89.) am Mittwochabend sicher in das Viertelfinale der Champions League ein. Die Runde der besten Acht wird am 17. März ausgelost. Neben den Bayern sind bislang der FC Chelsea, der AC Mailand und Benfica Lissabon für die nächste K.o.-Runde qualifiziert.

«Weltklasse-Spiel» von Stanisic

Was der Erfolg gegen PSG für die weiteren Aufgaben bringe, «wird der weitere Weg der Saison zeigen. Ich hoffe, viel Selbstvertrauen», sagte Nagelsmann. Wenn man die Eigenschaften wie gegen Paris zeige, «dann sind wir sehr schwer zu schlagen». Anderseits müsse man eben auch zittern, wenn das nicht gelingt. Wenn man «nur zocken» wolle, werde es auch in der Bundesliga schwer. Dort ist an diesem Samstag der FC Augsburg der nächste Gegner.

Ein Sonderlob beim Paris-Auftritt gab es von dem 35-Jährigen für die Defensivreihe. Der kroatische Außenverteidiger Josip Stanisic habe «ein Weltklasse-Spiel gemacht mit den anderen beiden zusammen», sagte Nagelsmann. Damit meinte er Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt.