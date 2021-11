Lewandowski vor 100. Königsklassen-Spiel

München (dpa)

Torjäger Robert Lewandowski steht im Gruppenspiel des FC Bayern gegen Benfica Lissabon an diesem Dienstag in München vor seinem 100. Einsatz in der Champions League. Der Weltfußballer lief in Europas Königsklasse bislang 28 Mal für Borussia Dortmund und 71 Mal für die Bayern auf.

Von dpa