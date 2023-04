Kroos schließt DFB-Comeback aus: «In Stein gemeißelt»

Der frühere Weltmeister Toni Kroos denkt nicht über ein Comeback in der Fußball-Nationalmannschaft für die Heim-EM im kommenden Jahr nach. «Ich sage mal so: Ich habe ja eine bewusste Entscheidung getroffen», sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid nach dem 2:0-Sieg im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag beim FC Chelsea bei Amazon Prime Video.

Seinen Rücktritt habe er «nicht einfach so aus dem Bauch heraus» getroffen, sondern er sei «reif überlegt» gewesen. «Und wenn ein Norddeutscher so eine Entscheidung trifft, ist sie relativ in Stein gemeißelt», ergänzte der gebürtige Greifswalder, «und das ist auch nach wie vor der Fall».

Zuvor hatte Amazon-Experte Matthias Sammer auf die Frage nach einer möglichen Rückkehr von Kroos in die Nationalmannschaft gesagt: «Toni sendet am Ende die Signale, das ist gar keine Frage. Aber wenn ich mir vorstellen müsste, ich wäre in einer verantwortlichen Position, dann wäre er schon zurück - das ist ja klar.» Kroos, der diese Worte mitgehört hatte, sagte daraufhin lachend: «Na Gott sei Dank ist das nicht der Fall!»

Sammer schwärmte nach Kroos' Auftritt an der Stamford Bridge in höchsten Tönen vom 33-Jährigen. Der frühere Bayern-Profi sei «einer der Größten, die wir je hatten», meinte der Europameister von 1996: «Toni als Mensch und Sportler: Das ist ein Superstar!» Auch Kroos' früherer Bayern-Teamkollege Mario Gomez schwärmte: «Er ist ein Stratege, das ist etwas, was sich jede Mannschaft wünscht». Dazu sei Kroos noch «ein toller Kamerad».