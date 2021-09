Klopp lobt Origi: Wird eine «Liverpool-Legende sein»

Francesco Scaccianoce/LPS via ZUMA Press Wire/dpa

Foto: Francesco Scaccianoce/LPS via ZUMA Press Wire/dpa

Trainer Jürgen Klopp vom FC Liverpool schwärmt nach dem 3:2-Sieg gegen den AC Mailand in der Champions League von seinem Stürmer Divock Origi.

Der ehemalige Wolfsburger spielte gegen Milan von Beginn an und gab die Vorlage für Mohamed Salahs Ausgleichstor. «Divock ist ein großartiger Typ», sagte Klopp nach dem Spiel, «und wenn wir in zehn Jahren zurückblicken, wird er eine Liverpool-Legende sein. Aber es ist noch zu jung, um schon als Legende zu gelten, also muss er jetzt Fußball spielen.»

Origi war in der Saison 2017/18 an den VfL Wolfsburg ausgeliehen, mit dem er in der Relegation gegen Holstein Kiel den Abstieg verhinderte. Ein Jahr später traf er für Liverpool im Champions-League-Finale gegen Tottenham Hotspur, das die Reds mit 2:0 gewannen. Einen Stammplatz unter Klopp hat der Belgier nicht. «Ich hatte natürlich gedacht, dass er uns im Sommer verlässt», sagte sein Trainer. «Aber die Fußballwelt ist verrückt, und die Leute haben offenbar vergessen, wie gut er ist.»