Juventus und Bayern im Achtelfinale - Ronaldo rettet United

Andreas Hillergren/TT News Agency via AP/dpa

Der italienische Fußballclub feierte in der Gruppe H beim 4:2 (1:1) gegen Zenit St. Petersburg den vierten Sieg im vierten Spiel. Auch die Bayern hatten sich durch ein 5:2 (2:1) gegen Benfica Lissabon das Ticket für die K.o.-Runde gesichert.

Paulo Dybala besorgte nach elf Minuten die Führung Turins. Aus dem Nichts gelang St. Petersburg der Ausgleich (26.), Vyacheslav Karavaevs Flanke köpfte Turins Abwehrchef Leonardo Bonucci unhaltbar ins eigene Tor. In der 58. Minute war für Juventus erneut Dybala zur Stelle, beim Elfmeter im zweiten Anlauf. Federico Chiesa (73.) und Alvaro Morata (82.) erhöhten für Juventus, Sardar Azmoun gelang in der Nachspielzeit (90.+2) der 4:2-Anschlusstreffer für die Gäste.

Chelsea auf Achtelfinalkurs - Ronaldo sorgt für Ausgleich

Zuvor hatte sich der FC Chelsea in der Gruppe H mit 1:0 (0:0) bei Malmö FF durchgesetzt. Cristiano Ronaldo hat Manchester United zu einem 2:2 (1:1) bei Atalanta Bergamo gerettet. In der Nachspielzeit (90.+1) glich der Superstar aus. Auch in der Nachspielzeit der erste Hälfte hatte der Portugiese den Ausgleich besorgt. Für Bergamo trafen Josip Ilicic (12.) und Duvan Zapata (56.).

Damit bleibt Man United Tabellenführer der Gruppe F, wie die Engländer hat auch der FC Villarreal nun sieben Punkte auf dem Konto. Der spanische Club gewann mit 2:0 (1:0) gegen die Young Boys Bern. Etienne Capoue hatte Villarreal in Führung gebracht (36.), in der 89. Minute traf Arnaut Danjuma zum 2:0 - die Entscheidung.

In der Gruppe G feierte der OSC Lille seinen ersten Sieg der Saison. Mit 2:1 (1:1) bezwang der französische Meister auswärts den FC Sevilla. Sevillas Führung durch Lucas Ocampos (15.) glich Jonathan David per Strafstoß kurz vor der Pause aus (43.). Sechs Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Jonathan Ikone das 1:2 für die Gäste.

Der FC Barcelona setzte sich in der Gruppe E mit 1:0 (0:0) gegen Dynamo Kiew durch. Ansu Fati, der jüngste Torschütze der Champions-League-Geschichte, sorgte in der 70. Minute für das Tor des Abends.