Frankfurt erhält 10.000 Tickets für Supercup in Helsinki

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt erhält für den Supercup am 10. August in Helsinki 10.000 Tickets. Dies teilten die Hessen mit Bezug auf das Spiel gegen Champions-League-Gewinner Real Madrid mit.

Bestellungen sind für die Fans ab kommendem Montag (10.00 Uhr) möglich. In der Europa League hatte die Auswärts-Nachfrage sowohl beim FC Barcelona als auch bei West Ham United und im Finale von Sevilla das Kontingent bei weitem überschritten.

Diesmal gelte das «First come, first serve»-Prinzip, schrieben die Hessen auf ihrer Vereinshomepage. Die Tickets sollen nach Ende der Bestellphase (30. Juni, 10.00 Uhr) zugeteilt werden. Frankfurt hat am 18. Mai im Elfmeterschießen die Europa League gegen die Glasgow Rangers gewonnen und darf nun am 10. August (21.00 Uhr) das Team um Ex-Weltmeister Toni Kroos fordern. Wenige Tage vorher eröffnet die Mannschaft von Cheftrainer Oliver Glasner am 5. August bereits die neue Bundesliga-Saison gegen Titelverteidiger FC Bayern München.