Europas Fußball-Fans begrüßen Stehplatz-Rückkehr

«Während das in ein paar Jahren als natürliche Entwicklung gesehen werden wird, ist es auch ein historischer Sieg für die europäische Fan-Bewegung», sagte Gregor Weinreich, Koordinator der Initiative «Europe Wants to Stand», in einer Mitteilung von FSE - Football Supporters Europe. Damit berücksichtige die Europäische Fußball-Union UEFA die Bedürfnisse und Erwartungen von aktiven Fans.

Die UEFA erlaubt in der kommenden Europapokal-Saison wieder den Verkauf von Stehplatz-Tickets. In Deutschland, Frankreich und England dürfen die Fans Spiele der Champions League, Europa League und Conference League «in Übereinstimmung mit den nationalen und lokalen Rechtsvorschriften» stehend verfolgen, teilte der Dachverband mit. Ausgenommen sind die jeweiligen Endspiele, die ohnehin nicht in den drei Ländern ausgerichtet werden. Seine Initiative begrüße die Entwicklung der UEFA «in Richtung einer evidenzbasierten Sicherheitspolitik», sagte Fan-Vertreter Weinreich.