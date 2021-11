Benzema erzielt 1000. Königsklassen-Treffer von Real Madrid

In der spanischen Fußball-Liga führt der französische Nationalspieler die Torjägerliste mit neun Treffern an und in der Champions League verhalf er seinem Club am Mittwochabend zu einer neuen Bestmarke. Beim 2:1 (1:1)-Erfolg gegen Schachtjor Donezk erzielte Benzema einen Doppelpack (14./61.), der für Madrid historische Bedeutung hatte. Sein 1:0 war das 1000. Tor von Real in der Königsklasse. Keine andere Mannschaft traf bislang vierstellig im höchsten europäischen Wettbewerb.

Für Benzema waren die drei Punkte aber wichtiger als das Jubiläum der Königlichen. «Jedes Spiel macht mir wirklich Spaß, und ich versuche, meiner Mannschaft zu helfen. Diesmal haben wir gelitten und waren nicht so gut, wie im Hinspiel, aber wir haben gewonnen», war der Torjäger, der nach einem Schlag auf den Oberschenkel ausgewechselt werden musste, froh. In Donezk hatte sich Real auch wegen eines Treffers von Benzema mit 5:0 durchgesetzt.

Liverpool besiegt Atlético

Während sich Real mit neun Punkten aus vier Spielen auf Achtelfinal-Kurs befindet, ist der FC Liverpool schon sicher weiter. Daheim setzte sich das Team des deutschen Trainers Jürgen Klopp mit 2:0 (2:0) gegen Atlético Madrid durch. Mit vier Siegen aus vier Spielen kann kein Gruppengegner die Engländer vom ersten Platz verdrängen.

Das Aufeinandertreffen von Klopp und dem gegnerischen Coach Diego Simeone war mit Spannung erwartet worden, weil Madrids Trainer im Vorfeld erklärt hatte, er werde zum wiederholten Mal den Handschlag nach Abpfiff verweigern. Der Argentinier blieb dieser Ansage treu und marschierte, nachdem er seine Spieler abgeklatscht hatte, in die Katakomben. Klopp wird das aufgrund des Ergebnisses verschmerzen können.