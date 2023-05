Ancelotti und Guardiola - 1:1 in Madrid für beide Teams gut

«Ich denke beide Mannschaften haben das Gefühl, dass es ein gutes Ergebnis war», sagte Real-Coach Ancelotti nach dem Halbfinal-Hinspiel in der spanischen Hauptstadt. «Wir haben vielleicht etwas besser gespielt und hätten den Sieg verdient gehabt, aber das ist eine Serie, die bis zur letzten Minute ausgeglichen sein wird.»

Ähnlich äußerte sich City-Trainer Guardiola nach der Partie, in der Vinícius Júnior (36.) für Real getroffen und Kevin De Bruyne (67.) für Manchester ausgeglichen hatte. «Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel. Die haben getroffen, als wir etwas besser waren - und wir haben ausgeglichen, als die besser waren. Alles wird in Manchester entschieden.» Das Rückspiel in England findet am kommenden Mittwoch statt.