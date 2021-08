Werder gewinnt Topspiel - Regensburg mit KSC an der Spitze

Die Frühphase der 2. Liga hat Überraschungen parat. Der KSC und Regensburg stehen nach zwei Siegen an der Spitze, Aufsteiger Rostock führt Hannover vor. Doch Werder Bremen hängt sich mit einem Duselsieg in Düsseldorf dran.

Die Außenseiter geben in der Frühphase der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga den Ton mit an.

Jahn Regensburg, das in der vergangenen Spielzeit gerade so die Klasse gesichert hatte, feierte mit dem 3:0 (1:0) gegen den SV Sandhausen den zweiten Sieg und steht in der Tabelle mit der Idealpunktzahl sechs und gleicher Tordifferenz direkt hinter Spitzenreiter Karlsruher SC. Die Badener gewannen am Freitagabend mit dem 3:0 gegen Darmstadt 98 ebenfalls ihr zweites Spiel.

Im Topspiel feierte Werder Bremen am späten Abend einen glücklichen Sieg in der Nachspielzeit. Beim 3:2 (1:0) bei Fortuna Düsseldorf führte Maximilian Eggestein den Bundesliga-Absteiger zum ersten Erfolgserlebnis in der 2. Liga. Joshua Sargent (39./64. Minute) brachte die Norddeutschen zweimal in Führung, der späte Strafstoß von Eggestein (90.+6) bescherte Werder den ersten Sieg nach dem Abstieg. Die Düsseldorfer erlitten dagegen gleich im ersten Heimspiel einen Rückschlag. Vor erstmals wieder 12 850 Zuschauern reichte es für die Gastgeber nur zu den Treffern von Rouwen Hennings (47.) und Khaled Narey (90.+4).

Einen großen Tag erwischte Zweitliga-Rückkehrer Hansa Rostock. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel triumphierte nach dem 1:3 zum Auftakt gegen den KSC am Samstag mit 3:0 (1:0) im Nordduell bei Hannover 96. Dem FC Ingolstadt blieb hingegen trotz einer Führung dieser Coup verwehrt. Der Mitaufsteiger verlor gegen den abgezockten Aufstiegsgeheimfavoriten 1. FC Heidenheim mit 1:2 (0:0). Ein packendes Duell lieferten sich am Freitag auch der SC Paderborn und der 1. FC Nürnberg beim 2:2 (1:0).

Bei allen Spielen sorgten passend zum sportlichen Geschehen Fans im Stadion für die so wichtige Stimmung. Auch das Sonntagsprogramm verspricht mit den Spielen Holstein Kiel gegen den FC Schalke 04, Hamburger SV gegen Dynamo Dresden und FC Erzgebirge Aue gegen den FC St. Pauli (alle 13.30 Uhr) beste Unterhaltung.

Regensburg ließ gegen Sandhausen, das mit Darmstadt ohne Punkte und Tore am Tabellenende steht, nie Zweifel am Sieg aufkommen. Carlo Boukhalfa (34. Minute), Scott Kennedy (70.) und Joel Zwarts (82.) erzielten die Tore zum zweiten Sieg nach dem 2:0 in Darmstadt.

Für die große Überraschung sorgte hingegen Rostock. Hanno Behrens (40.), John Verhoek (46.) und 0:3 Nik Omladic (90.+3) düpierten die Niedersachsen, die vor Wochenfrist noch einen tollen Auftritt beim 1:1 in Bremen hingelegt hatten. «Wir hatten in Bremen einen ordentlichen Auftakt. Wir haben uns viel vorgenommen, es aber nicht auf den Platz gebracht», sagte Hannovers Marvin Ducksch.

Abgezockt agierte Heidenheim. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt gewann durch die Tore von Patrick Schmidt (73.) und Tim Kleindienst (75.), der mit einem Heber aus großer Distanz erfolgreich war. Bis zu dem Doppelschlag hatte Ingolstadt dank des Tores von Filip Bilbija (59.) geführt. «Man muss sagen, dass Ingolstadt eigentlich die bessere Mannschaft war. Aber wir haben zweimal eiskalt zugeschlagen», sagte Kleindienst.