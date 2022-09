Paderborn zurück an der Tabellenspitze: Sieg gegen Magdeburg

Paderborn (dpa)

Der SC Paderborn hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert. Dank des verdienten 1:0 (0:0) über den 1. FC Magdeburg zog das Team von Trainer Lukas Kwasniok wieder an Heidenheim vorbei, das am Vortag nach einem 2:1 über Düsseldorf die Spitzenposition zwischenzeitlich übernommen hatte.

Von dpa