Nach sechs Jahren Gladbach: Bénes wechselt zum Hamburger SV

Bei den Norddeutschen unterschrieb der Nationalspieler der Slowakei einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026, wie der HSV am Mittwoch bekanntgab.

Der 24-Jährige hatte im April 2017 für Furore gesorgt, als er bei seinem Startelf-Debüt gegen Hertha BSC gleich den Siegtreffer erzielte. In insgesamt 65 Pflichtspielen kam aber nur noch ein Pflichtspieltor dazu, beim 5:0 im Zweitrunden-Spiel des DFB-Pokals bei der SV Elversberg im Dezember 2020. In der Rückrunde der Spielzeit 2018/19 war Bénes an den Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehen, in der Saison 2020/21 an den Bundesligisten FC Augsburg.