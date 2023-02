Kaiserslautern nähert sich Aufstiegsrängen - 2:1 gegen Kiel

Kaiserslautern (dpa)

Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Siegesserie fortgesetzt und kommt den Aufstiegsrängen in der 2. Fußball-Bundesliga immer näher. Am 19. Spieltag besiegten die Pfälzer Holstein Kiel mit 2:1 (1:1) und sind nach dem fünften Erfolg in Serie nur noch einen Punkt hinter Relegationsplatz drei.

Von dpa