HSV bleibt in Lauerstellung - Dresden wohl in die Relegation

Düsseldorf (dpa)

Mit dem dritten Sieg in Serie bleibt der Hamburger SV im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga in Lauerstellung. Die Hanseaten gewannen am Samstag beim Schlusslicht und Absteiger FC Ingolstadt mit 4:0 (2:0) und klettern in der Tabelle mit nun 54 Punkten weiter nach vorn.

Von dpa