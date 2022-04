Hansas Siegesserie reißt - Fortuna-Aufschwung hält an

Fortuna Düsseldorf hat die Erfolgsserie von Hansa Rostock gebrochen und einen riesigen Schritt in Richtung Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga gemacht.

Das Team von Daniel Thioune bezwang die zuvor viermal in Serie siegreichen Norddeutschen verdient mit 3:0 (1:0). Ao Tanaka (13. Minute), Shinta Appelkamp (64.) und Khaled Narey (90.+3) schossen vor 22 346 Zuschauern die Fortuna-Tore. Damit bauten die Düsseldorfer die eigene Serie auf acht ungeschlagene Partien aus.

Damit ist die Fortuna unter Thioune nach wie vor ohne Niederlage. In der Tabelle haben die Rheinländer nun nach 29 Spieltagen acht Punkte Vorsprung auf die SG Dynamo Dresden auf dem Relegationsrang, die erst am Sonntag beim SV Sandhausen spielt. Aufsteiger Rostock liegt mit 37 Zählern noch einen Punkt besser.

Am Freitag wachte das zuletzt so starke Hansa aber erst nach dem ersten - technisch hervorragend erzielten - Gegentor vom japanischen Nationalspieler Tanaka auf. Fortuna hielt aber gut dagegen und brachte diesmal nicht nur den Vorsprung über die Zeit, sondern spielte weiter beherzt nach vorne. Der zweite Treffer durch den Deutsch-Japaner Appelkamp und die endgültige Entscheidung in der Nachspielzeit durch Narey waren der verdiente Lohn. Die Düsseldorfer spielten wegen des Todes der Vereinslegende Gerd Zimmermann in der vergangenen Woche mit Trauerflor.