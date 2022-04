FC St. Pauli sagt nach positiven Schnelltests Training ab

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat das Training am Samstag abgesagt. Das sei «aufgrund weiterer Corona-Verdachtsfälle im Kader und Umfeld der Lizenzmannschaft» geschehen, teilte der Verein mit.

Am Vorabend hatte die Mannschaft im Millerntor-Stadion gegen den Tabellennachbarn 1. FC Nürnberg 1:1 gespielt. In der Partie fehlte bereits Kapitän Philipp Ziereis wegen einer Covid-19-Erkrankung. Die obligatorischen Schnelltests am Tag danach ergaben weitere positive Befunde.

«Vor diesem Hintergrund wurde die Entscheidung getroffen, dass als Vorsichtsmaßnahme zunächst kein Mannschaftstraining stattfindet», hieß es. Die Bestätigung der vorläufigen Befunde mittels PCR-Test sind für Sonntag angekündigt.