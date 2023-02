Dank Kaufmann und Alu: KSC hält Regensburg auf Distanz

Die Badener setzten sich daheim mit 1:0 (1:0) gegen den SSV Jahn Regensburg durch und halten somit den Tabellenvorletzten auf Distanz. Der Vorsprung der Karlsruher beträgt acht Zähler. Das Siegtor erzielte Mikkel Kaufmann in der 24. Minute. Der 22 Jahre alte Stürmer traf im dritten aufeinanderfolgenden Spiel und unterstrich damit seine aufsteigende Form.

Der KSC startete vor 18.191 Zuschauern druckvoll, schaffte es gegen die schläfrigen Gäste aber zunächst nicht, ein Tor zu erzielen. Erst nach einer Viertelstunde hatten sich die Regensburger besser eingestellt. Andreas Albers scheiterte mit seinem Kopfball an KSC-Torwart Marius Gersbeck, der den Ball noch an den Pfosten des Karlsruher Gehäuses lenkte. Besser machte es Kaufmann auf der Gegenseite. Jedoch gingen die Hausherren auch weiterhin fahrlässig mit ihren Chancen um. Der Jahn hatte indes Pech, weil Sarpreet Singhs Distanzschuss nur an die Latte prallte (37. Minute).

Nach dem Seitenwechsel wurde es hitziger. Die Regensburger drängten auf den Ausgleich. Dadurch ergaben sich Räume für den KSC, doch keiner der Konter wurde von den Offensivspielern konsequent zu Ende gespielt. Aber auch dem Jahn gelang trotz einiger Möglichkeiten kein Tor mehr. Bei der besten Chance zum 1:1 setzte Singh einen Schussversuch erneut an das Torgestänge (90.).