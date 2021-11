Bremer Trainersuche: «Auf einen Kandidaten festgelegt»

Fußball-Zweitligist Werder Bremen wird seinen neuen Cheftrainer erst nach dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel an diesem Wochenende verpflichten.

«Wir sind zuversichtlich, dass wir in der kommenden Woche eine Lösung auf der Trainerposition präsentieren», sagte Sportchef Frank Baumann. «Nachdem wir mehrere Kandidaten im Fokus hatten, haben wir uns jetzt auf einen Kandidaten festgelegt. Die Gespräche sind aber noch nicht abgeschlossen.» Favorit auf die Nachfolge des zurückgetretenen Markus Anfang ist Ole Werner, der bis September den nächsten Gegner Kiel trainierte.

Bei der Partie am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) wird mit Christian Brand bereits der zweite Interimstrainer innerhalb einer Woche auf der Bank sitzen. Danijel Zenkovic, der die Mannschaft am vergangenen Samstag beim 1:1 gegen Schalke 04 betreute, befindet sich nach einem positiven Coronatest in häuslicher Quarantäne.

«Wir haben die Mannschaft bei Christian in sehr guten Händen. Da mache ich mir keine Sorgen», sagte Baumann über den ehemaligen Werder-Profi, der die U19-Mannschaft des Clubs trainiert. Brand geht seinen Übergangsjob sehr selbstbewusst an. «Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich mache das schon ein paar Jahre», sagte der 49-Jährige, der im Profibereich bereits Jahn Regensburg und den FC Hansa Rostock trainierte.