Berko stürmt ab sofort für SV Sandhausen

Wechselt in der 2. Liga von Darmstadt nach Sandhausen: Erich Berko.

Der 27-Jährige soll die Torgefahr des Tabellensechzehnten erhöhen: «Nach dem Abgang von Christian Conteh haben wir jetzt mit Erich Berko einen Zweitliga-erfahrenen Außenbahnspieler verpflichtet, der diese Lücke schließt», so Sandhausen-Coach Alois Schwartz in einer Clubmitteilung.

Berko kam für Darmstadt in der laufenden Saison zwölf Mal in der Liga zum Einsatz. «Da wir ihm hinsichtlich seines auslaufenden Vertrags zum jetzigen Zeitpunkt keine sportliche Zukunft über den Sommer hinaus garantieren konnten und auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für uns stimmen, haben wir ihm keine Steine in den Weg gelegt und dem Wechsel zugestimmt», erklärte Darmstadts sportlicher Leiter Carsten Wehlmann.

Zudem verpflichtete Sandhausen noch Offensivspieler Maurice Deville (29) vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Gianluca Gaudino wird an den österreichischen Erstligisten SCR Altach verliehen. Der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler kam im vergangenen Sommer vom Schweizer Erstligisten Young Boys Bern an den Hardtwald, hatte aber in der Hinrunde, auch aufgrund von Verletzungen und eines positiven Corona-Befundes, nur sechs Einsätze.