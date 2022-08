Arminia Bielefeld verpflichtet Torhüter Fraisl

Der 28-Jährige hatte sich am Sonntag beim 1:1 in Heidenheim am rechten Oberschenkel verletzt und steht dem Club bis auf Weiteres nicht zur Verfügung. Der Österreicher Fraisl kommt vom FC Schalke 04 und wurde dort in der Aufstiegssaison 26 Mal eingesetzt. «Er kennt die 2. Bundesliga gut und weiß, welchen Anteil ein Torwart mit Top-Leistungen für sein Team haben kann», sagte Arminias Sport-Geschäftsführer Samir Arabi.