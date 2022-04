Wolfsburg nach BVB-Debakel: «Pflicht, Reaktion zu zeigen»

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg will im Freitagabend-Spiel gegen den FSV Mainz 05 Wiedergutmachung für die deutliche 1:6-Niederlage am vergangenen Samstag bei Borussia Dortmund betreiben.

Wolfsburgs Sportdirektor Marcel Schäfer nimmt sein Team vor der Partie gegen Mainz in die Pflicht.

«Jeder Spieler, die Mannschaft und wir alle sind in der Pflicht, morgen eine Antwort auf dem Platz zu geben, eine Reaktion zu zeigen und so dem Klassenerhalt einen großen Schritt näherzukommen», sagte Sportdirektor Marcel Schäfer bei der Pressekonferenz zu der Partie (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN). «Es gab das eine oder andere Gespräch mit Spielern, einer Gruppe von Spielern und der gesamten Mannschaft. Und es ist der Eindruck, dass die Spieler das so nicht stehen lassen wollen.»

Die Wolfsburger kassierten bei ihrem Debakel in Dortmund gleich fünf Tore innerhalb von nur 14 Minuten. Vier Spieltage vor dem Saisonende der Fußball-Bundesliga haben sie nur noch sechs Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz und sind deshalb weiterhin in Abstiegsgefahr.