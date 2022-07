Werder Bremen verlängert Vertrag mit Friedl

Über die neue Vertragslaufzeit machten die Norddeutschen wie üblich keine Angaben. «Marco hat gerade im letzten Jahr noch einmal einen richtig großen Schritt in seiner Entwicklung gemacht. Sowohl auf als auch neben dem Platz. Er ist in unserer Mannschaft zu einem Führungsspieler gereift und wir sind froh, dass wir den Weg mit ihm weitergehen werden», sagte Sportchef Clemens Fritz.

Friedl (24) war im Januar 2018 von Bayern München an die Weser gewechselt. «Ich habe mich bei Werder zum Bundesligaspieler entwickelt, habe hier bereits über 100 Pflichtspiele für die Profis gemacht. Ich freue mich, dass es bei Werder weitergeht», sagte der Österreicher. Auch Werder-Coach Ole Werner begrüßte die Verlängerung. «Marco hat auf dem Platz eine gute Ausstrahlung und bringt als Innenverteidiger sowohl im Defensivverhalten als auch in der Spieleröffnung viel mit. Ich bin sicher, dass er mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende ist», sagte der Bremer Trainer.