Vor Union-Spiel: Zorc nimmt BVB-Profis in die Pflicht

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc (59) hat die Fußballprofis des BVB vor dem Spiel bei Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) erneut in die Pflicht genommen.

«Nach der Vorstellung gegen Leverkusen erwarte ich eine Reaktion und ein anderes Auftreten», sagte Zorc der «Bild»-Zeitung mit Blick auf das 2:5 am vergangenen Wochenende gegen Bayer. «Wir müssen jetzt dranbleiben, zumal Union ein direkter Konkurrent um die Champions League-Plätze ist und wir gegen Union die letzten beiden Auswärtsspiele dort verloren haben. Wir sollten wissen, was uns an der Alten Försterei erwartet!»

Der BVB geht mit 43 Punkten als Tabellenzweiter in die Partie, Union hat 34 Zähler auf dem Konto. Die bisherigen beiden Bundesliga-Spiele im Stadion An der Alten Försterei hatte Dortmund verloren (1:2 und 1:3).