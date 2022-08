Von Bayern umworben: Laimer zurück im Leipziger Training

Der Club teilte mit, dass der österreichische Fußball-Nationalspieler seine Probleme mit dem Sprunggelenk überstanden habe. Laimer fehlte deshalb in den beiden bisherigen Spielen der Bundesliga-Saison, in denen Leipzig in Stuttgart und gegen Köln nur Unentschieden spielte.

In den vergangenen Wochen war Laimer mit einem Wechsel zum deutschen Meister FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. Dieser wird sehr wahrscheinlich vorerst nicht zustandekommen. «Die Tendenz ist sehr, sehr groß, dass er bei uns bleibt», sagte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff in einem Talk der «Leipziger Volkszeitung». Man wolle die Leistungsträger halten. «Und Konny ist ein unfassbarer Leistungsträger. Deshalb will ihn ja der FC Bayern.»

Als perfekt wollte Mintzlaff den Verbleib des Mittelfeldspielers noch nicht vermelden, da das Transferfenster noch bis Anfang September offen ist.