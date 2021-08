VfL Wolfsburg leiht Rexhbecaj an Aufsteiger Bochum aus

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg leiht den Mittelfeldspieler Elvis Rexhbecaj für ein Jahr an den Erstliga-Aufsteiger und ersten Saisongegner VfL Bochum aus. Das gaben beide Clubs bekannt.

Der 23-Jährige spielte bereits in den vergangenen anderthalb Jahren auf Leihbasis für den 1. FC Köln.

«Ich habe schon miterlebt, wie man im Kampf um den Bundesliga-Klassenerhalt erfolgreich sein kann. Dass ich in Bochum die gleiche Rückennummer habe wie in Köln, sehe ich daher als gutes Omen», sagte Rexhbecaj. Die Bochumer müssen am ersten Spieltag am 14. August beim Champions-League-Teilnehmer Wolfsburg antreten.