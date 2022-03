Unklares Testergebnis: Hütter fehlt bei Gladbacher Training

Wie lange Hütter in der Vorbereitung auf das kommende Spiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen Hertha BSC beeinträchtigt ist, blieb zunächst unklar. Das Ergebnis seines PCR-Tests lag noch nicht vor.

Hütters Assistent Frank Geideck habe sich indes nach einem positiven PCR-Test bereits in Quarantäne begeben. Am Dienstag stand das erste Mannschaftstraining nach dem Wochenende an, am Montag war kein Training für den Profikader angesetzt.