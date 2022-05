Union-Manager: Bemühungen um weitere Baumgartl-Leihe

Manager Oliver Ruhnert betonte während einer Medienrunde im Stadion An der Alten Försterei, dass er am Abend zuvor bei der Feier mit den Fans wohl etwas gesagt habe, was er so nicht gemeint habe. «Ich wollte eigentlich sagen, dass wir uns mit Eindhoven bemühen, den Vertrag um ein Jahr zu verlängern», erklärte Ruhnert. Beide Clubs seien auch in sehr guten Gesprächen. «Ich glaube, dass uns das gelingen wird. Es ist aber noch nichts abgeschlossen», erklärte Ruhnert.

Baumgartl konnte beim Saisonfinale nicht spielen. Bei dem 26 Jahre alten Abwehrspieler wurde Hodenkrebs diagnostiziert und ein Tumor erfolgreich entfernt. Seine Mitspieler hatten sich vor dem 3:2-Sieg gegen den VfL Bochum am Samstag in T-Shirts mit der Nummer 25 - Baumgartls Rückennummer - aufgewärmt.