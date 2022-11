Union Berlin vorerst ohne Rönnow und Schäfer

Fällt verletzt für Union Berlin aus: Andras Schäfer (l) in Aktion.

Bei Rönnow wurde eine strukturelle muskuläre Verletzung diagnostiziert, nachdem der Schlussmann bereits in der Halbzeitpause des Europa-League-Spiels gegen Royale Union St. Gilloise am 3. November verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste.

Ebenfalls ausfallen wird vorerst András Schäfer. Der 23-jährige ungarische Nationalspieler erlitt in der Partie eine Verletzung am rechten Fuß und wird sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen.